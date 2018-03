Kuidas näeb Eesti välja Brüsselist vaadatuna? See on tähtis küsimus, sest eestlasele läheb vägagi korda, mida teised temast arvavad. Mõne sõnaga on seda keeruline kirjeldada. Üldiselt on meie maine igati positiivne. Me oleme konstruktiivsed lahenduste otsijad ja mitte ülekeevalt emotsionaalsed, me tulime kenasti toime Euroopa Liidu eesistuja rolliga. Ehk meiega koos saab edendada Euroopat, kus meil ja meie lastel on turvaline elada.