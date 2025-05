Lauri Läänemets: Valitsuse uus lepe ei räägi Järvamaast – ega meie inimestest

Reformierakonna ja Eesti 200 uus koalitsioonilepe lubab jõukust ja kasvu, aga ei vasta küsimusele – kellele? Kui Eesti Panga analüüsi järgi vaid kümme protsenti inimestest omab 59 protsenti Eesti varadest, siis ülejäänud peavad leppima väga vähesega. Järvamaal tähendab see paljudele peredele, et toidukorvi ja ravimite vahel tuleb valida. Et palgapäevast palgapäevani elamine on norm, mitte erand. Seda ei saa nimetada õiglaselt toimivaks ühiskonnaks.