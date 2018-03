Tallinna-Tartu maanteel sõitis veoauto taga lennuk

Tartumaal asuva Eesti Lennundusmuuseumi juhataja Mati Meos selgitas, et pea kõik muuseum eksponaadid on Tartumaale jõudnud sedasama teed kaudu. Nii ka viimane lisandus- Inglismaalt pärit, vertikaalstardi ja -maandumisega Harrier GR.3. "See on esimene lennuk, mille oleme suutnud Inglismaalt välja ajada. Neid lennukeid on kaks põlvkonda, meie lennuk on üks esimese põlvkonna viimastest variantidest," sõnas ta. "Ühes sealses firmas see restaureeriti ja sealt me selle ka ostsime. Meritsi toodi lennuk Paldiski sadamasse ning treileriga transporditi Lennundusmuuseumi."