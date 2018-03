Graanul Invest ostis metsaettevõtte

Karo Mets on Kesk- ning Lääne-Eestis tegutsev metsaettevõte. Ettevõtte igapäevases tegevuses olulisi muudatusi teha plaanis ei ole.

Eremka juhatuse liige Runo Ruubeli sõnul on oluline, et Karo Mets saaks kasvada ja tänane kapitalibaas ammendas ettevõtte võimalused kasvuks. Koostöö Graanul Invest grupiga on Ruubeli sõnul olnud positiivne ja koostöö jätkub Eremka tasemel ka pärast Karo Metsa osaluse müüki.