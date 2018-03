Viraksaare küla saab ühisveevärgi

Linnapea Priit Värgi sõnul on vee- ja kanalisatsioonisüsteemi Viraksaarde oodatud ammu. "Viraksaare on üks neist küladest, kus elanikkond aasta-aastalt kasvab ning endine suvilate piirkond on järjest enam muutumas elamupiirkonnaks ning seepärast on vajalik ka korralik veevärk. Nii saame nende elutingimusi kaasajastada ning loodetavasti meelitab see sammuke järjest enam noori peresid kolima Paidesse Viraksaarde, et sinna oma kodu rajada. Ühtlasi palun külaelanikelt kannalitkkust, et eesootavad kaevetööd kahel järjestikusel aastal kedagi ei morjendaks," kommenteeris Värk.