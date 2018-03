Lugeja küsib: mida peaksin tegema, kui tööl tervisega probleem tekib?

Foto on loo juures illustratiivselt

Lugeja küsib: Töötan kokana toitlustusasutuses. Põhiline töö on kätega – tõstan toitu, tükeldan, viilutan, koorin, kaalun, segan jne. Viimasel ajal on hakanud käed valutama ning tööd on ebamugav ja kohati isegi valulik teha. Olen sellest rääkinud kolleegidega, aga kas pean ka tööandjale teada andma?