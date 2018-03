Järvamaa vähekindlustatud pered saavad omale koduapteegid

Heategevusfondi Dharma ja Benu Apteegi ühiskampaania raames komplekteeriti inimeste poolt annetatud tervisetooted 360 koduapteegiks, mille igaühe väärtus on ligi 50 eurot. Süda-Eesti Sotsiaalkeskuse juhataja Tiina Larven sõnul on heategijate panus piirkonna majanduslikes raskustele peredele väga suureks abiks. "Oleme õnnelikud, et Järvamaa pered saavad heategevuskampaaniast osa ja 30 korralikult sisustatud koduapteeki saavad omale need pered, kes seda kõige enam vajavad. Praegusel ajal, kus vitamiinide järele vajadus on suur ja külmetushaigustel ei paista lõppu tulevat, on heategijate poolt tehtud kingitus hindamatu väärtusega. Oleme väga tänulikud kõigile neile, kes omalt poolt annetuse tegid ja aitavad kaasa abivajavate perede laste tervise parandamisse," sõnas Larven. Koduapteekide pakid jõuavad peredeni koostöös kohaliku omavalitsuse lastekaitsetöötajatega.