Väikestele põllumajandusettevõtetele on taas avanemas mainekas meede

Saabuv taotlusvoor on selle toetuse saamiseks viies. Meede on populaarne: enamasti on toetuse-soove olnud rohkem kui eelarvet. Senises neljas taotlusvoorus on 1611 ettevõtjalt laekunud kokku 1814 taotlust, toetus on määratud 1308-le ja välja on makstud ligi 18,9 miljonit eurot. Kokku on maaelu arengukavas selle toetuse jaoks aastateks 2014-2020 planeeritud 30 mln eurot.