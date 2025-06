Järvamaa koolid ja lasteaiad said keskkonnahoidlikkuse eest tunnustada

Sel aastal said keskkonnamärgise „Roheline lipp” kokku 74 õppeasutust: 26 üldhariduskooli, 45 lasteaeda, 2 huvikooli ja 1 kutseõppeasutus. Rohelipu kasutusõigus antakse õppeasutusele kaheks aastaks. Kokku on keskkonnamärgis “Roheline lipp” Eestis üle 125 õppeasutusel. Rohelipu saavad õppeasutused on analüüsinud oma keskkonnamõju, lõiminud keskkonnateemad õppekavasse ja leppinud kokku ühised keskkonnapõhimõtted.