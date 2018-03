Hooldekeskus loobus külastuskeelust

Külastuspiirangu on kehtestanud patsientide kaitseks ka Järvamaa haigla, seal on patsientide külastamine keelatud sõltumata osakonnast 5. veebruarist.

Terviseameti teatel on hooaja algusest ehk alates oktoobrist on gripi tõttu haiglaravi vajanud ligi 900 patsienti, neist 70 protsenti on olnud tööealised ja üle 65-aastased inimesed.