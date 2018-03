Paide katlamajast kaob ebameeldiv lõhn

Enefit Green juht Aavo Kärmas ütles, et ettevõtte üheks prioriteediks on keskkonnahoid. «Uuenenud tehnoloogia kasutuselevõtt aitab vähendada energiatootmise keskkonnamõju. Lisaks saame tänu LNG-le rakendada ka mitmeid energiasäästumeetmeid, tõuseb katelde kasutegur ja see annab kokkuvõttes säästu ka meie tarbijatele,» rääkis Kärmas.

Ta lisas, et tänu uuele katlale lammutatakse järgmisel aastal vananenud õlimahutid ning nii täidetakse oma lubadus nii Paide ujula kui ka naabrite ees, kellel on olnud mure õlilõhnaga.

Eesti Energia tegutseb Paide soojamajanduses 2011. aastast, kui omandas enamusosaluse kohalikus soojaettevõttes Pogi. 2015. aastal alustas püsivalt tööd modernne 8 megavatise soojusliku ja 2 megavatise elektrilise võimsusega koostootmisjaam ning senine soojatootmine asendus elektri ja soojuse koostootmisega. Uus koostootmisjaam kasutab kütusena kohalikku päritolu biomassi.

Eesti Energia taastuvenergiaettevõte Enefit Taastuvenergia on käesoleva aasta suvest Paide koostootmisjaama ainuomanik.

LNG (ingl. k. liquefied natural gas) tähistab veeldatud looduslikku gaasi, mis on transportimise hõlbustamiseks külmutatud kuni -160°C. Looduslik gaas on peamiselt metaanist koosnev looduslikku päritolu gaaside segu.