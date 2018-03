OÜ Estonia juht peab tänavust aasta põllumeest vääriliseks võitjaks

OÜ Estonia juht Ain Aasa sõnas, et täna Olustvere lossis toimunud konverentsil „Põllumees kui tippjuht“ välja kuulutatud aasta põllumees selgus mitme kandidaadi seast ja kogu see valimise protseduur oli väga põhjalik. „Kindlasti on tänavune põllumajanduse tippjuht Avo Samarüütel vääriline võitja, kes väärtustab kogu selle töö juures kõige rohkem inimest ja see on tähtis,” sõnas 2015. aastal sama kõrge tunnustusega pärjatud Aasa.

Põllumajandussektori tippjuht kuulutati välja kuuendat järjestikust aastat, kelleks žürii valis Männiku Piim OÜ juhi Avo Samarüütli. Tiitli andis üle maaeluminister Tarmo Tamm.

Maaeluminister Tarmo Tamm sõnas, et Avo Samarüütel on kogenud põllumees, kes on Tartumaal üles ehitanud eeskujuliku piimafarmi Männiku Piim, tegutseb Laeva piimaühistus ja Tartumaa Põllumeeste Liidus. „Avo on mõned aastad tagasi valitud Eesti aasta põllumeheks ja ta on pälvinud ka parima piimakarjakasvataja tiitli. Avo on uuendusmeelne ja uuenduslik juht, kes pürib oma töös üha uute rekordite poole. Tema järjepidev töö tõestab, et edu ei saabu üleöö, vaid on pideva enesetäienduse ja ettevõtlikkuse tulemus,” kõneles ta.

Männiku Piim OÜ juhi ja 2018. aasta põllumajanduse tippjuhi Avo Samarüütli sõnutsi kuulub suur osa saadud auhinnast tema juhitava ettevõtte kokkuhoidvale meeskonnale. „On suur au, et komisjon, mille koosseis esindab põllumajanduse parimaid asjatundjaid ja edasiviijaid, peavad mind ja minu tegemisi auhinna vääriliseks. Minu ja kogu Eesti põllumajanduse eduloos on kindel koht arvukatel seminaridel ja koolitustel, millel on suur osa põllumajanduse arengul,“ ütles Samarüütel ning lisas, et 2018. aasta põllumajanduse märksõnadeks on koostöö, digi ja robotid.

Põllumajandussektori tippjuht 2018 Männiku Piim OÜ juht Avo Samarüütel FOTO: Fotode autor: Oleg Harchenko

Swedbanki põllumajandussektori juht Brit Padjuse meelest iseloomustab tänavuse põllumajanduse tippjuhi tiitli võitja kõige paremini Maalehe pealkiri „Avo Samarüütel pürib tippu nii laudas kui põllul" „Head juhiomadused ning teadmised tootmisest ja sektorist võimaldavad Avol olla eeskujuks ka teistele,“ lisas ta.

Avo Samarüütlit autasustatakse skulptuuriga „Kuldne viljapea“, mille autor on Tiiu Kirsipuu.

Põllumajandussektori tippjuhi tiitli on eelnevatel aastatel pälvinud:

2017 – Kõljala Põllumajanduslik OÜ juht Tõnu Post

2016 – OÜ Avispeamees juht Jaak Läänemets

2015 – OÜ Estonia tegevjuht Ain Aasa

2014 – OÜ Kehtna Mõisa juht Märt Riisenberg

2013 – OÜ Voore Farm juht Indrek Klammer

Põllumajandussektori tippjuht 2018 valimiskomisjoni kuulusid tänavu põllumeeste ühistu KEVILI juhataja Meelis Annus, Swedbanki põllumajandussektori juht Brit Padjus, OÜ Estonia tegevjuht Ain Aasa, Maaülikooli kuratooriumi esimees Madis Ajaots, Viru Lihaühistu juhatuse esimees Einar Jakobi, Baltic Agro AS arendusdirektor Margus Ameerikas; Kõljala Põllumajanduslik OÜ juht Tõnu Post ja Olustvere teenindus- ja maamajanduskooli direktori asetäitja Riho Kala.