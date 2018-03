Koeru kirikule valati Saksamaal uued kellad

Väljaanne Eesti Kirik kirjutas, et eriti huvitavaks ja eriliseks tegi kellavalamise asjaolu, et tol päeval valati kokku viis kella, kaks neist Wormsi toomkirikusse Saksamaal. Rinckeri valukoda on üks vanemaid Euroopas, asutatud aastal 1590. Sealses valukojas valati ka Keila kiriku kellad. Tegu on perefirmaga ja praegu valab kelli 13. põlvkond.