Juba kümneid tuhandeid eestlasi köitnud filmi näeb Järvamaalgi

Publiku suur poolehoid tõstis filmi taasiseseisvusaja kümne oodatuima Eesti filmi hulka. Filmi produtsent Riina Sildos avaldas tänu kõigile Eesti kinokülastajatele, kes otsustasid „Seltsimees lapse” esimesel võimalusel ära vaadata. „Nii soe vastuvõtt teeb loomulikult heameelt. Meie senised kohtumised publikuga Pärnus, Kuressaares, Tallinnas ja Tartus on näidanud, et see film puudutab sügavalt kõiki - nutavad ja naeravad nii vanad kui ka noored,” rääkis Sildos.