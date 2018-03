Väätsa Põhikool läheb kosmosesse

Kosmoseprogrammi tegevus kujutab endast 5 kuud kestnud 7- 9. klassi õpilaste teadusprojekti, mille tulemusena saadetakse esimese Eesti põhikoolina kosmose piirile ise meisterdatud teadusjaamadega heeliumipallid. Ühtlasi võetakse eesmärgiks sooritada ka maailmarekord, süüdates 35 km kõrgusel välitingimustes säraküünal.

“Kosmoseprogramm on oma olemuselt mitmetahuline õppeprotsess, selle asemel, et teadmisi õpikust kuivalt lugeda, on õppeprotsessi seotud füüsika, keemia, bioloogia ja paljude üldpädevuste omandamine,” selgitas kosmosevallutusplaanide tagamaid Väätsa Põhikooli füüsika- ning töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja Jonas Nahkor.

Kosmosesse lendavad jaamad koosnevad erinevatest seadmetest, mis annavad infot nii keskkonna kohta stratosfääris kui ka palli asukohast. Jaama aju on programmeeritud nii, et kogu lennu vältel jõuaksid fotod ning temperatuuri ja rõhu andmed maa peale. See kindlustab, et andmed jõuavad teadusmeeskonnani ka siis, kui jaam ise ära kaob. Kogu lendu jäädvustab seikluskaamera, mille videopilti on võimalik vaadata pärast palli maandumist.

“Meie jaoks on see ulmeline kogemus, sest oleme pidanud selleks tegema kõike alates programmeerimisest kuni vaakumkatsetusteni välja. Ootame suure põnevusega kas meie plaan päriselt ka õnnestub,” rääkis õhinaga noorteadlane Kevin Kinev.

Kosmose poole startivast kolmest teadusjaamast lähetavad Väätsa õpilased teele kaks. Kolmanda õhupalli saadavad taevasse GPS moodulite testimiseks Tallinna Tehnikaülikooli teadlased. Väätsa ja TTÜ start toimub 16:30 ning õpilaste viimane start 20:00.

Lisaks toimuvad Väätsa kogukonnale paljud tegevused. Kohale tulnud saavad tegeleda kosmoseteemaliste masinate meisterdamisega SPARK Makerlabi juhtimisel ning tegevust pakub ka Merkuur mobiilse puidu- ja metalli töötoaga. Pärast paaritunnist leiutamist aitab tuju üleval hoida tõusev räpitalent Maakas ning kosmosemärulit pakub rahvale teadusteater. Pärast õhtust starti on võimalik vaadata pilte ja videoid päevastelt lendudelt. Õhtu lõpetuseks saavad kõik soovijad teha astronoomilisi vaatlusi teleskoobiga.

Väätsa Põhikooli kosmoseprogramm saab teoks tänu riiklikule huvihariduse toetusele, Tallinna Tehnikaülikoolile ja AS Skeleton Technologies`le.