ID-kaarte saab uuendada laupäeva hilisõhtuni

Tänaseks on uuendatud 471 000 kaardi sertifikaadid, neist 339 000 kauguuendamise teel ning 132 000 Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) teenindustes. Uuendamata on veel umbes 35 000 ID-kaarti, mida on elektrooniliselt vähemalt korra kasutatud, kokku on uuendamata veel umbes 270 000 ID-kaarti.