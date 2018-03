Neljarealine tee, kas rõõm ja õnn?

Ühelt poolt on trass maakonnale võimalus, aga teisalt ka oht, millega tuleb arvestama hakata juba praegu. Selge on, et nii hästi, kui ta võiks uusi elanikke Järvamaale tuua, nii võib ta sama kiiresti siit inimesi ka ära viia. Probleem on selles, et viimaste uuringute järgi oleme Eestis niigi elanike poolest kõige kiiremini kahanev maakond.