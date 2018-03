Järvamaa võrkpalliklubi alustas veerandfinaalkohtumist kaotusega

Tänu Credit24 meistriliiga põhiturniiri võidule pääses Saaremaa VK Eesti meistrivõistlustel otse poolfinaali. Veerandfinaalpaarid moodustusid vastavalt Credit24 meistriliiga põhiturniiri järjestusele ja omavahel lähevad vastamisi põhiturniiri 2. vs 7., 3. vs 6. ja 4. vs 5. Esimene ja vajadusel kolmas mäng peetakse kõrgema asetusega meeskonna kodus.