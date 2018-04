Naisliit otsib aasta ema kandidaate

Tiitlile võib kandideerida Eesti kodanik, kes on pühendunud ja väärtustab perekonda ning kelle peres on täiskasvanud tublideks inimesteks üles kasvatatud vähemalt kaks last, kes on tunnustatud ja pädev oma töös või siis aktiivne osaleja ühiskonna elu edendamisel, teatas naisliit.