Nädala jooksul saab veel Üleannetuse kampaanialehele asetada annetusmündi raskelt haigete laste toetuseks

Lastefondi strateegiajuht Küllike Saar täpsustab, et kampaanialehe sulgemine ei tähenda, et arendavaid teraapiaid vajavaid lapsi pärast seda enam fondi kaudu toetada ei saaks.

“Lastefond jätkab raskelt haigetele lastele arendavate teraapiate võimaldamiseks annetuste kogumist ka pärast 10. aprilli, kuid siis saab seda teha Lastefondi kodulehe vahendusel või pangaülekandega,” räägib ta. “Need, kes sooviksid oma annetust näha Eesti annetuskaardil Üleannetuse kampaanialehel www.üleannetus.ee ning osaleda ka koostööpartneri Redeem Nordicsi poolt väljapandud iPhone 7 loosis, siis see võimalus on avatud veel nädala jagu,” kutsub Saar üles.

Hetkel on kampaaniaga kogunenud arendavaid teraapiaid vajavate haigete laste toetuseks ligi 33 000 eurot, mis on 27% esialgselt seatud 120 000 euro suurusest eesmärgist.

“Seadsime eesmärgiks võrdlemisi suure summa, et näidata, kui suur on abivajadus. See toetussumma võimaldaks meil aidata kolme aasta jooksul ühe teraapia saamisel 35 last,” selgitab Saar. “Praegu toetame erinevate arendavate teraapiatega seotud kulude katmisel kokku 21 last 28 erineva teraapia saamisel, kuid arstidelt ja terapeutidelt saadud info põhjal on neid lapsi Eestis palju rohkem, kes igapäevatoimingutes paremini toimetulekuks arendavaid teraapiaid vajavad,” täpsustab ta.