Trükivärsked laulikud jõuavad peatselt peolisteni

Oma repertuaariga lauliku saavad lastekoorid, mudilaskoorid, naiskoorid, poistekoorid, segakoorid ja valikkoorid. Erinevalt varasemast saavad ühise lauliku poistesegakoorid ja meeskoorid. „Kuna neil kahel kooriliigil on eesoleva laulupeo repertuaaris palju ühiseid palasid ja seadeid, koostasime neile ühise lauliku,“ selgitas Sopp. Enamik laulikuid valmivad märtsi- ja aprillikuus, valikkooridele mõeldud laulik ilmub trükist mais. Klaviiride ja saatefonogrammidega CD, mis õppeprotsessi hõlbustamiseks on koostatud, peaks kollektiivijuhtideni jõudma mais.

Kõik laulikud on kujundatud juubelipeo visuaalse graafika järgi ja erinevalt varasematest pidudest on juubelipeo laulikud kõik üht värvi. Eri liikide laulikuid eristavad lauliku seljal esitatud nimi ja peo visuaalsest keelest võetud foto. Väärib märkimist ka muutus laulupealkirjade kirjatüübi kasutuses, mis 2009. aastast olnud sama ja mis nüüd välja vahetati.

Laulikud on toimetanud XXVII laulupeo muusikatoimetaja Ave Sopp, kes koos Eha Ristimetsaga on koostanud ka teoste autorite autorite lühitutvustused. Kujunduskontseptsiooni on loonud peo peakunstnik Peeter Laurits, laulikute graafiline disainer on Martin Rästa ja keeletoimetaja Annika Vesi. Kaanekujunduses on kasutatud fragmenti natüürmordist “Laulu- ja tantsupeo reliikviad”, mille autor on Toomas Kalve.