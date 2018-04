Täna on üle-eestiline mobiilivaba päev

Liiklusseaduse järgi on juhil keelatud autoroolis tegeleda toimingutega, mis võivad segada juhtimist või liiklusolude tajumist. 2017. aasta suvel läbi viidud küsitlusuuringu andmetel toimub Eestis iga päev kõrvaliste tegevuste tõttu keskmiselt viis liiklusõnnetust ning 72% juhtidest tunnistavad, et on viimase 12 kuu jooksul sõidukiroolis mobiiltelefoni kasutanud. „Mobiilist on saanud meie elu igapäevane lahutamatu osa. Seda kasutatakse sõpradega õhtusöögil olles, perekondlikel koosviibimistel, kuid ka autoroolis. Kui õhtusöögil või koosviibimistel on mobiili kasutamise suurim kahju kellegi pahameel, siis kõrvaliste tegevustega tegelemine sõidukiroolis võib põhjustada liiklusõnnetuse,“ selgitab Maanteeameti ennetustöö osakonna ekspert Kerli Tallo.

Teaduslikult on tõestatud, et inimene ei suuda kaht tähelepanu nõudvat tegevust sooritada samaaegselt ja veatult. „Kui mobiiltelefoni kasutamise tõttu läheb sõbra jutt kõrvust mööda, siis on alati võimalus paluda juttu korrata. Liikluses teist võimalust ei anta - kui midagi jääb märkamata, võivad sellel olla väga rasked tagajärjed. Sõnumit saates on juhi pilk teelt eemal keskmiselt viis sekundit. Sõiduk läbib maanteekiirusel selle ajaga 125 meetrit, nii et iga inimene võib ise ette kujutada, mitu olulist liiklussituatsiooni jääb tähelepanuta,“ lisab Tallo.

Ekstreemseimad kõrvalised tegevused, millega sõidukiroolis tegeletakse, on näiteks supisöömine, habemeajamine ja raamatu lugemine. Kõige igapäevasem on siiski mobiiltelefoni kasutamine, kuid ka see ei tohiks olla ühiskonna poolt tolereeritud.

