Sinivalge bussi ja kiirusemõõtjaga Tallinna–Tartu maanteel: 132 km/h ehk kõigil on kogu aeg kiire

Paide politseijaoskonna välijuht Valdur Mõttus ja abipolitseinik, Raplas päästjana töötav Ain Vainu on Eesti tuiksoone 65. kilomeetril Mustla külas. Mõttus seab kolmjala üles, kinnitab sellele kiirusmõõdiku LaserCam 4, suunab nii aparaadi kui oma pilgu Tartu poolt Tallinna poole suunduvatele autodele. Ükshaaval kontrollib ta lauge kurvi tagant välja tulevaid masinaid.

Ühel hetkel ilmub kiirusmõõdiku ekraanile vanem universaalkeraga BMW. Autos olev noormees sooritab möödasõitu vähemalt kiirusega 115 km/h. Sel teelõigul on lubatud kiirus 90 km/h. See juht ei jää sel päeval ainsaks patustajaks. Vanema universaalkerega auto, noore meesjuhi, möödasõidu ja juba suurema kiiruseületamisega tuleb tegemist hetk peale seda kui esimese kiirustajaga on paberitöö tehtud.