Jäätakistused on kanuutajate teelt kadunud

Kui eelmisel nädalal andsid Türi-Tori kanuumaratoni korraldajad teada, et jääoludest põhjustatuna tuleb Pärnu jõel 14. aprillil toimuma pidanud võistlust tõenäoliseltedasi lükata, siis nüüdseks võib tõdeda, et veetee on sadadele kanuutajatele vaba ning eeloleval laupäeval antakse Veski-Sillal kanuumaratonile start.