Liiklustalgud tõid Järvamaa teedel välja ligi 60 ohtlikku kohta

"Aitäh kõigile, kes hoolivad enda kodukandi liiklusturvalisusest ning andsid liiklustalgutel tagasisidet. Me saime teada 1600 paigast, kus inimesed on näinud raske jalaga juhte. 18. aprillil teeme tööd just nendes kohtades. Turvalist liiklemist!" märkis PPA.