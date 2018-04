Väätsa prügila müügitehingust on mõne nädalaga saanud üks peamisi jututeemasid. Kõigil on selle kohta oma arvamus. Olen viimastel päevadel palju mõelnud, kas oleksin saanud midagi teha paremini. Vastus on: jah, tehinguga kaasnev kommunikatsioon oleks saanud olla parem.