Hooldekodude olukord võeti teravdatud tähelepanu alla

Järelevalve tulemused näitasid, et parandamist vajavad nii hooldusplaanide ja raviskeemide olemasolu ning järgimine, ravimite käitlemine kui ka arstiabi tagamine hooldekodudes.

Sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse sõnutsi on hooldekodus pakutavate teenuste heal tasemel toimimine erakordselt tähtis, arvestades eakate arvu kasvu, hooldusvajaduse suurenemist ning institutsionaalsel teenusel viibivate eakate suuremat haavatavust. „Oleme võtnud aasta, et kolme järelevalveametiga koostöös analüüsida olukorda hooldekodudes, millised on peamised probleemkohad ja võimalikud lahendused ning hooldekodusid ka nõustada. Hooldekodudes töötavad pühendunud, abivalmid inimesed ja neid tuleb tunnustada," sõnas ta.