Tosin Järvamaa ettevõtet näitab end Maamessil

Maamess koondab traditsiooniliselt põllumajanduse, metsanduse, aianduse ja toidutööstuse valdkonna ettevõtteid, kelle jaoks on Maamess üks regiooni tähtsamaid sündmusi uute toodete ja teenuste tutvustamiseks. Maamessi projektijuhi Margus Kikkuli sõnul on messil eelistatud eelkõige kohalikud ettevõtted ja organisatsioonid. “Hea meel on taaskord nentida, et messil on esindatud kõik maakonnad,” rääkis korraldaja.