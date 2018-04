Korralagedus jätkub: endise maavalitsuse seinu kaunistavad hinnalised maalid polegi arvele võetud

Laupäevane Järva Teataja kirjutas, et Järva maavalitsus hoidis Tiit Pääsukese 10 000 eurot väärt maali kütmata garaažis, kuni see sealt varastati.

Pärast maavalitsuse likvideerimist Järva maavanema kabinetis istuv rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna Järva talituse juhataja Aivo Toomistu on pärast juhtumi avalikuks tulekut asunud endise maavalitsuse maalikogu kohta arvet pidama.

Toomistu selgitas, et tema kabinetis ja eesruumis ripub kuus maali, millest pole dokumentides midagi kirjas. Maavanema kabineti eesruumi kaunistab näiteks Ants Viidalepa maal, maavanema kabineti nõupidamistelaua kõrval ripub Peeter Mudisti maal. Lisaks neile on iga päev Toomistu silma all neli Heiti Polli maali.

Toomistu on natuke uurimistööd teinud ja saanud teada, et Mudisti maali on kinkinud maavalitsusele ettevõtja Arvo Sarapuu. Viidalepa töö on saadud kunstniku enda käest, kes soovis, et tema töö oleks üleval kohas, kus kohalikud inimesed seda näevad.

Aivo Toomistu ütles, et juba neljapäeval saabub Paidesse rahandusministeeriumi sisekontroll ning siis pildistatakse maalid üles ja võetakse ka arvele nagu kord ja kohus.

Toomistu märkis, et küllap on kõik maalid kunagi kingituseks saadud, kuid mingil põhjusel on need jäänud arvele võtmata.