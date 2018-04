Eesti Kirjanike Liit kuulutas välja romaanivõistluse

„Kõik saab alguse kirjandusteosest, mis kõnetaks lugejat lisaks Eestile ka välismaal. Seejärel on oluline, et sellise teose käsikiri oleks juba ette tõlgitud suurema levikuga keelde, milles väliskirjastajad sellega tutvuda saaksid. Tänapäeval tähendab see eelkõige inglise keelt. Erakapitali toetus Eesti kirjanduse tõlkimisel ja maailmas tutvustamisel on antud kontekstis äärmiselt oluline,“ rääkis Eesti Kirjanike Liidu esimees ja romaanivõistluse žürii liige Tiit Aleksejev.