Päästeameti projekt „500 kodu tuleohutuks“ on jõudnud lepingute allkirjastamisteni

Iga kohalik omavalitsus saab oma elanike elamistingimusi parandada sellega, et panustab omalt poolt projekti. „Olen väga rahul, et oleme leidnud ühise projekti, kus riik ja kohalikud omavalitsused astuvad ühte jalga õnnetuste ennetamiseks. Ja see on alles esimene samm pikemas tegevuste plaanis vigastussurmade arvu vähendamiseks,“ ütles siseminister Andres Anvelt.