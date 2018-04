Haritava maa hektari hind jätkas kerkimist

„Haritava maa hind on jätkuvalt kasvutrendis. Vaadates pikaajalist andmerida, selgub et müüakse järjest väiksemaid maatükke – 20 aastaga on müüdava haritava maa pind kahanenud kaks korda. Mediaanhind on sama ajaga kasvanud enam kui 14 korda. Sealjuures haritava maa turg on elavam kevadel, märtsi- ja aprillikuus ning aasta lõpus,“ ütles Maa-ameti peadirektor Tambet Tiits.