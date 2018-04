Filmi „Juured“ produtsent Ülo Pikkov ütles, et nii ausat dokumentaalfilmi pole Eestis varem tehtud. «On väga huvitav vaadata, kuidas need kogenud naisrežissöörid, kes on varasemalt teinud mitmeid dokumentaal- ja mängufilme, on seekord pööranud kaamera enda suunas, rääkides lugusid armastusest, kaotusest, vananemisest ja lähisuhetest,” selgitas ta.