Muuseumijuht jättis mantlipärijale oma mütsi

Viimasel töönädalal juhtis Välimäe muuseumi koos uue direktori Anneli Siimussaarega. „Ma olen rõõmus ja õnnelik, et Anneli on koju tagasi jõudnud (vahepeal juhtis Anneli Võhma linna – toim) – ta on minu silma all kasvanud. Olen kõrvalt näinud, kui tõhusalt see naine toimetab. Ühes usutluses küsiti temalt, kas Antsu saapad liiga suured pole. Ja mulle meeldis, mida ta vastas: „Need võivad ju suured olla, aga ma kavatsen need läikima lüüa!"."