Maaelukomisjoni tänasel istungil oli tähelepanu keskmes haneliste tekitatava kahju vähendamine põllumajandusele. Maaelukomisjoni esimehe Aivar Koka sõnutsi on põllumehed toonud esile aastatega järjest kasvava probleemi, mis on seotud kevadel saabuvate haneliste tehtud suurte kahjudega põllukultuuridele. „Peame otsustavalt kaaluma toimivate abinõude rakendamist, et peletada kevadel linnud eemale põldudest, et nende tegevus ei hävitaks saaki täielikult või vähendaks seda märkimisväärselt,“ ütles ta.