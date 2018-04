Sinililled tasub pildile jäädvustada

Iga sinilillemärk, mille on valmistanud SA Hea Hoog vahendusel vaimsete ja psüühiliste erivajadustega inimesed üle Eesti, on unikaalne käsitöö.

Fotokonkursile on oodatud pildid, mis on tehtud endast, sõpradest, mis oleks huvitavalt lavastatud, või kujutab mõnd toredat tähelepanekut tänavapildis jne. Oluline on aga, et fotol oleks kujutatud Sinilillekampaania lille, käepaela, kleepsu või mõnd muud selle sümboolikaga toodet.