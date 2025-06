Kaunist kuldkingast jäi kasvukohal järele tühimik

Just seetõttu on kaunis kuldking juba 1936. aastast looduskaitse all. Tänapäeval kuulub ta II kaitsekategooria liikide hulka ning on ühtlasi kantud Euroopa Liidu loodus­direktiivi IV lisasse, mis tähendab, et igas liikmesriigis tuleb teda looduslikus kasvukohas rangelt kaitsta.

Eestis tähendab see, et kuldkinga loodusest korjata, kahjustada või välja kaevata on keelatud. Sellise teo eest võib järgneda kuni 1200eurone trahv.

Viraksaare juhtum näitab, et hoolimata aastakümnetepikkusest looduskaitsest leidub endiselt inimesi, kes ei tunne reegleid või otsustavad neid eirata. «Tegemist on hoolimatu sekkumisega ökosüsteemi,» lausus Valdvee. «Kaunis kuldking ei ole lihtsalt üks taim, ta on osa suuremast kooslusest. Temaga koos elavad mitmed teised taimed, seened, putukad. Kui inimene selle ahela katkestab, ei kao ainult üks õis, vaid ka terve mikrosüsteem.»

Ester Valdvee lisas, et isegi kui inimene soovib kuldkinga­ oma koduaias kasvatada, tuleb taim osta legaalselt, kasvata­tuna seemnest, mitte loodusest välja kaevatuna. Selliseid taimi müüakse ka Eestis, kuid nende kasvatamine nõuab aastatepikkust kannatlikkust ja teadmisi. «Ka kodukasvatuses kulub kümneid aastaid, enne kui taim õitsema hakkab,» ütles ta. «Kõige kurvem on aga see, et loodusest kaevatud taim ei pruugi uues keskkonnas üldse ellu jääda.»