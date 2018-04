Ambla näiteringi uuslavastus räägib seksist ja surmast

Kahevaatuseline näidend koosneb piltidest, esimene viib vanadekodu puhkeruumi, mille on parajasti vallutanud mehed (naised on kirikus): Harald (Kersti Saame), kes vaatas liiga ilusad naisi ja jäi seetõttu vanapoisiks, Osvald (Veljo Kukk), suur unustaja Kaspar (Lembit Savila) ja Jaagup (Olari Ilusk). Jutt veereb aina surmale ja seksile. „Surm – see on nii eluline, aga milleks seks? Miks selle vastu huvi tunda?" ei mäleta Kaspar. Et seda meelde tuletada lepivad mehed kokku, et hiilivad öösel kell 00.05 puhketuppa telerit vaatama (kui nad muidugi üles ärakavad), sest seal algab uus sari „Pornomaania".