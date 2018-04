Esimene kevadsoe tõi kulupõlengulaine

Saatuslikuks võib saada muutlik kevadilm – tuuleiilid, mis paisutavad lõkke suureks, sädemed, mis kuivas kulus võtavad kiirelt leegi üles ja inimene ei pruugigi märgata, et kulu põleb lõkkest hulga kaugemal. On olnud juhuseid, kus inimene on jäänud kulu põletamisel tulevangi ja hukkunud (2013 ja 2015 aastal). Tuli levib maastikul kiiresti ja väga raske on ise saada seda pidama, sellisel juhul tuleb kohe helistada 112, liikuda vastutuule suunas, minna ohtlikust kohast eemale ja oodata abi, mitte üritada ise tulega võidelda. Kindlasti ei tohi visata lõkkesse kuuri alt leitud kraami, sest pole teada, mida see sisaldab ning põlemisel tekkivad mürgised aurud.

Eelnevatel aastatel on kulupõlengute raskus langenud enam märtsikuusse, kui vaadata numbreid, siis kokku on kulu põlenud tänavu vähem arv kordi, kui eelmisel kahel aastal. Kuid see ei tähenda, et see nii jääks – suurem kulupõlengute aeg on veel ees. Seega on meil kõigil võimalik anda oma panus, et kulupõlenguid ei toimuks, et säiliks meie mets ja elukeskkond ning inimeste elu ja vara. Vähetähtis pole ka see, et kustutustöödele kulub ka meie ühist raha.