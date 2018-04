Käravetel sõidavad jõel kummalised veesõidukid

Korraldaja Jannu Kaimer selgitas, et tegemist on pisikese paadimatkaga mööda Ambla jõge, mis algab Käravete suurfarmi tagant ja lõpeb Albu poolsel Käravete piiril. "Idee sai alguse sellest, et sõitsime sel moel kolm aastat tagasi väiksema seltskonnaga ning ka eelmisel aastal, aga siis tekkiski mõte korraldada ettevõtmine vähe suuremalt." Kaimeri sõnul on praeguseks oma osalemissoovist teada andnud 15 seltskonda, kes võtavad kaasa isevalmistatud veesõiduki. Ta rõhutas, et tegemist ei pea olema paadiga, oluline on, et see ligi kahekilomeetrise distantsi vee peal püsiks ja sõidukis olijad kohale viiks. "Päästeamet on meil ka kohal, et vajadusel abistada, aga ka iga paatkond peaks oma turvalisuse eest ise hoolitsema," täpsustas ta.