Põlema läinud traktor ja kulu kustutati ühiste jõududega

Ta lisas, et samad noormehed teadsid ka tema töötelefoni numbrit ning andsid teada, kust kaudu on päästjail kõige targem sündmuskohale läheneda. «Sellised seigad näitavad, et päästekomando olemasolu väikestes kohtades on vajalik ning oluline teave liigub kogukonnas kiiresti. Tänu sellele jõuab ka abi kiiremini kohale,» selgitas Kärner.