Mis juhtub kui kokku saavad kultuur ja maastik

Soode temaatika on eestlasi köitnud läbi aegade. Kirjandus on käsitlenud soosid, peegeldades reaalset elu. Tammsaare "Tões ja õiguses" kaevab Andres kraave, et soost maad juurde saada, sellist võitlust pidas ka Tammsaare isa Peeter Hansen.