Jahiselts hakkab ise majandama

Jahipiirkond asub Järva maakonnas Paide linna ja Järva valla territooriumil. Keskkonnaameti jahinduse spetsialist Uno Treier selgitas, et jahiselts on sõlminud praeguseks lepingud kolmveerandiga sealse piirkonna maaomanikest ning suheldud on kõigiga. Kuigi igapäevaselt see kohalikele elanikele muutusi kaasa ei too, usub Treier, et suhtlus jahimeeste ja maaomanike vahel on kindlasti parem. «Maaomanikud said lepingutesse ka omapoolseid täiendusi teha,» teadis ta öelda.