Kuus levinud müüti kulleriga paki tellimisel

DPD E-kaubanduse ärisuuna juht Margot Posti selgitas, et paljud pelgavad siiani pakke kulleri abil koju tellida, kuigi kogu e-kaubanduse valdkond on tohutu kiirusega kasvamas ning ka kullerite töö on vormitud võimalikult mugavaks ja klientidele sobivaks. „Kui mõne aasta eest tuli kliendil tõesti panna näiteks oma päevakava paika kulleri järgi või ei teadnud, kuna ja kuhu kuller tulla võib, siis nüüdseks on sellised probleemid ammu lahendatud,“ märkis Posti. „Samas on levinud ka mõned müüdid, mis teevad kullerite tööd hoopis raskemaks ning neid vältides jõuaksid pakid kohale veelgi edukamalt.“

DPD alustas üleeuroopalist kampaaniat, et neid müüte kummutada ja tutvustada tegelikke võimalusi paki tellimisel. Siin on kuus enamlevinud müüti kullerteenuste kohta:

1. Pean terve päeva kodus kullerit ootama, sest ei tea, millal ta jõuab

Tänapäeval saab üpris täpselt veebi kaudu jälgida oma paki teekonda ja asukohta. DPD edastab saadetise kätte toimetamise päeva hommikul kliendile SMS sõnumi või e-kirja, kus kulleri saabumise aeg on toodud tunnise täpsusega. Kui see ei sobi, siis saab klient iseteeninduses kiirelt muuta paki saabumise aadressi, kuupäeva, kellaaega või suunata see hoopis näiteks pakiautomaati.

2. Pakki tellides ei pea sisestama telefoninumbrit, sest aadressist ju piisab

Kõik kaupmehed ei küsi kauba tellimisel telefoninumbrit, kuid võimalusel võiks klient ise alati selle siiski lisada. Vastava lahtri puudumisel näiteks kommentaaridesse või lisamärkustesse. Kuigi kulleril pole kohustust kliendini jõudmisel ette helistada, siis numbri olemasolul saab kuller vajadusel täpsustada kauba üleandmist. Näiteks ei tööta fonolukk, aadressi on keeruline leida, aias on kuri koer vms.

3. Netist kaupa tellides ei saa seda tagastada või välja vahetada

Seaduste järgi on tarbijatel õigus oma kaup tagastada 14 kalendripäeva jooksul ajast, mil toode tellijani jõudis ning tagastamiseks ei pea olema ka konkreetset põhjust. Tagastuskulu jääb e-poe kanda ning üldjuhul on tänapäeval kõikide e-kauplejate tagastustingimused tehtud võimalikult mugavaks.

4. Kuller võib maja juures oodata, kuni koju jõuan, sest tal ju kiiret pole

Kulleri liikumisgraafik ja teekond on juba enne pakilaost välja sõitmist arvutialgoritmide poolt täpselt paika pandud, et tagada kulleri ja pakkide kõige optimaalsem ja kiirem liikumine läbi linna, et jõuda kõikide klientide juurde lubatud ajal. Iga viivitus mõjutab kõikide järgmiste pakkide sihtkohta jõudmise aega.

5. Kui kulleri saabumise aeg kuidagi ei sobi, siis ei saa seda ka muuta

Taaskord aitab siin DPD iseteeninduskeskkond, kus saab mugavalt ise muuta oodatava paki saabumise kuupäeva, kellaaega või suunata see hoopis näiteks Pickup pakiautomaati, pakipoodi või teisele aadressile.

6. Oma saadetise pakkimiseks piisab ka pakkepaberist või kilekotist