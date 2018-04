Laupa ja Käru kogukonnad koguvad allkirju haridusreformi vastu

Laupa Põhikooli hoolekogu esimees Veiko Viigipuu andis teada, et neljapäevasel Türi vallavolikogu istungil esitavad Laupa ja Käru kogukonna esindajad pöördumise peatamaks kiirkorras tehtud haridusreform, millega tahetakse osaliselt sulgeda Käru ja Laupa koolid.

Viigipuu sõnul on viimase kahe nädala jooksul vallavalitsus algatanud haridusreformi eelnõu, millega kavatsetakse aastaks 2021 sulgeda Käru ja Laupa põhikooli kolmas kooliaste ning kolida Türi ühisgümnaasium pragusesse Türi põhikooli algklasside majja. „Seda reformikava pole tutvustatud ei hoolekogudele ega kogukondadele, õpetajatest rääkimata ning see on täiesti uskumatu ning vastuvõetamatu,“ selgitas ta.

„Koolid on maakogukondade hingeks, südameks ja vereringeks ning on täiesti mõeldamatu, et selliseid reforme, mis ei puuduta mitte ainult koole vaid terveid kogukondi, tehakse kõiki osapooli kaasamata ning vaid mõne nädalaga,“ ütles Viigipuu, kelle sõnul pole reformi eelnõud isegi kõikidele Türi vallavolikogu komisjonidele tutvustatud.

Laupa ja Käru kogukondade esindajad on algatanud allkirjade kogumise nii keskkonnas petitsioon.ee kui ka kogukondades, samuti kavatsetakse tulla oma meelsust näitama Türi vallavalitsuse ette neljapäevase volikogu istungi ajal.

Viigipuu ütles, et teda on palutud osa võtma Türi vallavolikogu istungist, kus ta saab teha mõlema kogukonna nimel ettekande ning anda volikogule ülevaate koolidest ning ka nägemusest, kuidas oleks tulevikus võimalus edasi minna. «Rõhutan veelkord, et on ääretult kurb ja arusaamatu, kuidas sellised otsuseid tehakse vaid mõne nädala jooksul ning täielikult koolide ning kogukondade selja taga,“ märkis ta.

Türi vallavanem Pipi-Liis Siemann ütles, et tegu on keeruliste otsustega, kus on oluline info omavahel jagamine ning arutelu. Seepärast on vallavalitsus palunud koguneda mõlema kooli hoolekogudel, rääkinud otsuseid nõudvatest asjaoludest komisjonide koosolekutel. Käru põhikooli hoolekogu koguneb täna ja Laupa põhikooli hoolekogu homme.

Ta väitis, et otsust ei tehta koolide osalemiseks sulgemiseks, vaid suuna võtmiseks kõigi vajalike toimingute tegemiseks, et siis kolme aasta pärast need muudatused teha, kui kõike on põhjalikult analüüsitud ning arutatud.