Talguhuntidele rongisõit poole hinnaga

“Elron hindab kõrgelt talguliste panust ning pakub ka sel aastal talgutele sõitjatele soodsamat piletihinda,” ütles Elroni juhatuse esimees Olle Tischler.

“Kahtlemata on talguliste tegevus tänuväärne, puhas elukeskkond ja keskkonnasäästlik mõtteviis loob nii meile kui ka meie järeltulevatele põlvedele parema elukvaliteedi. Kiidame igati väärt algatust ning vaadates tagasi eelnevatesse aastatesse, saame rõõmuga tõdeda, et aasta-aastalt on talgutele sõitmiseks keskkonnasõbralikku rongi kasutatud üha enam – eelmisel aastal sõitis suisa 316 talgulist,“ lisas Olle Tischler.

Teeme Ära talgupäeva eestvedaja, Eestimaa Looduse Fondi juhatuse liige Tarmo Tüür ütles, et soodne rongisõit aitab kaasa talgupäeva õnnestumisele. "Talgunädalal liiguvad tuhanded inimesed aktiivsemalt mööda Eestit, sõites talgutele ja tagasi koju. Kuna rongiga on talgutele väga mõnus minna, innustab poole odavam pilet kindlasti ka rohkem talgulisi kodudest välja tulema ning talgutöödele käed külge panema," lausus Tüür. Ta lisas, et just praegu on õige aega valida talguveebist endale sobiv talgu ning panna end talgutele kirja aadressil www.teemeara.ee, samuti mõelda valmis plaan, kuidas on kõige mugava jõuda talgutele ja pärast koju tagasi.

28. aprillist kuni 5. maini saavad Teeme Ära talgupäeval osalejad oma Teeme Ära talguhundi passi ja isikut tõendava dokumendi esitamisel kõikidel Elroni liinidel sõita 50% soodsama piletihinnaga. Soodustus kehtib rongisõiduks kõikidel Elroni liinidel üle Eesti, nii tava- kui ekspressrongides. Piletit saab osta ainult rongidest ning korraga saab kasutada üht soodustust.

Elron toetab Teeme Ära talgupäeva korraldust neljandat aastat.

Talguhundi pass on Teeme Ära talgupäeva meeskonna poolt välja antav unikaalne tunnuskiri, mis tähistab selle omaniku kaasalöömist Teeme Ära talgupäeval Eestimaa erinevais paigus. Talguhundi pass võimaldab osa saada talgupäeva partnerite eripakkumistest. Juhise talguhundi passi taotlemiseks ja talgupäeva partnerite eripakkumised leiab siit: www.teemeara.ee/pass.