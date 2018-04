Kodutütred ja Noored Kotkad osalevad seiklusmängus

Organisatsioonide liikmed ootavad kõiki oma sõpru ja tuttavaid ühiselt meeskondi moodustama. Lahendatakse erinevaid ülesandeid alates nuputamisest ja osavusest, lõpetades spordi ja mälumängudega. Põhiline on aga teadvustada ohutut liiklemist linnas, kuna tegemist on osaga eeskujukampaaniast „Aga mina“.

Tegevusi viivad läbi Kaitseliidu noortejuhid. Kogu üritus on julgestatud ning kõik osalejad on varustatud helkurvestidega. Kaasatud on ka lapsevanemad ja teised täiskasvanud, kellel on samuti võimalus end proovile panna.