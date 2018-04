Rühmatreener korraldas toitumisalase koolituse

Klubi Hotsport all liikumis- ja rühmatreeninguid korraldav Deivi Šadeiko meelest tuleb selleks, et olla ka eakana sama vitaalne ja liikuv, on oluline millega igapäevaselt end laeme ehk meie toit. Nii korraldas ta sel kevadel oma trennilistele ja nende sõpradele-tuttavatele loengu “Armastus oma keha vastu ehk hooli, austa ja armasta oma keha talle õiget toitu pakkudes”. Toitumisalast nõu kutsus ta jagama Türilt pärit toitumisnõustaja ja koolitaja Kärt Jalajase.

„Arvan, et kõik kes tulid ja olid, said midagi enda jaoks! Kellele uut, kellele meeldetuletust, kuid kindlasti motivatsiooni, et oma kehale pakkuda parimat. Nii nagu ütles Kärt, keha on meie ainus kodu, kus elame sünnist surmani,” lausus ta.