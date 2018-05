Vaata, mis peitub Paide kesklinna all

Paide linnavalitsus andis toona teada, et seoses Paide linna soojavõrgu remondi-ja uuendustöödega on esmaspäeval, 23. aprillil häiritud Pärnu tänava alguse liiklus. Pärnu tn 6, Nelja Kuninga hotelli ees on vähendatud liikluskiirust 10km/h ning ajutiselt paigaldatakse sõidukitele liiklussild.