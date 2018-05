Minister Kaia Iva teadis põhjust, miks Euroopa päev kevadpealinlased avatunnil külmaks jättis

Arvamusfestivali hõngust kantuna toimusid kohalike noorte osalusel Euroopa Liidu debatid. Kohal oli ka sotsiaalkaitseminister Kaia Iva, kes teadis ka põhjust, miks see päev kevadpealinlased avatunnil külmaks jättis. "1. mail ei vedele Türil keegi televiisori ees. Need inimesed, kes Euroopa päeval ei olnud, need olid samal ajal oma aedu ilusaks tegemas," põhjendas ta.